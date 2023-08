Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Wechselseitige Körperverletzung im Regionalzug/ Bundespolizei ermittelt

Offenburg (ots)

Gestern Abend gegen 22:45 Uhr soll es in einem Regionalexpress auf dem Weg nach Offenburg zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen sein. Zunächst versuchte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einem 24-jährigen tunesischen Staatsangehörigen eine goldene Kette, welche dieser um den Hals trug, zu entreißen. Dies misslang, da der Mann sich zur Wehr setzte und die Kette festhielt. Daraufhin entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher die beiden Männer gegenseitig aufeinander einschlugen und sich kratzten. Laut Zeugenaussagen nahmen sich die Männer zudem gegenseitig in den Schwitzkasten. Beim Halt des Zuges im Bahnhof in Offenburg konnte der unbekannte Tatverdächtige den Zug verlassen und trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet in diesem Zusammenhang Zeugenaussagen aus.

