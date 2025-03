Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor Geldsammlern in der Innenstadt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld warnt derzeitig vor Betrügern, die Passanten um Bargeld bitten, da sie angeblich kein Geld abheben können. Mit einer Fake-App wird vorgegeben, dass eine Rücküberweisung mit dem Smartphone erfolgt ist. Geschädigte melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 15.

In der letzten Zeit erhielt die Polizei Bielefeld Kenntnis davon, dass Passanten am Bahnhof, in der Bahnhofstraße und im Bereich eines dortigen Einkaufszentrums von Fremden angesprochen wurden.

Bei der Betrugsmasche geben die Täter an, dass sie Geld benötigen, aber angeblich kein Geld abheben können. Den gutgläubigen Opfern wird versprochen, dass sie das geliehene Geld umgehend per Überweisung zurückerhalten würden. Die vermeintliche Überweisung zeigt der Betrüger auf seinem Smartphone mit Hilfe einer Fake-App vor.

In einem Fall konnten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes einen tatverdächtigen 22-jährigen Mann mit britischer Staatsangehörigkeit antreffen und festhalten. Der Mann hatte am Donnerstag, 27.02.2025, eine jüngere Frau in einem Einkaufszentrum angesprochen und gefragt, ob sie ihm Geld leihen könne. Sicherheitsmitarbeiter bemerkten die Situation und vereitelten die Tat.

Beim Eintreffen der Polizei war die junge Frau nicht mehr vor Ort. Sie soll 16 bis 20 Jahre alt sein und lange blonde Haare haben. Sie wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 zu melden.

