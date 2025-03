Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogenküchen entdeckt: Zwei Tatverdächtige gehen in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die beiden Bielefelder Drogenköche wurden am Donnerstag, 27.02.2025, von Polizeibeamten überführt. Sie sollen in ihrer Wohngemeinschaft an der Feilenstraße große Mengen an Amphetamin hergestellt haben. Außerdem wird ihnen vorgeworfen, mit Drogen, darunter das Amphetamin und Cannabis, sowie mit Waffen gewerbsmäßigen Handel betrieben zu haben.

Weil er einen unangemeldeten Kampfhund und nicht erlaubte Hundewelpen besessen haben soll, beabsichtigte das Ordnungsamt die Wohnung des 40-jährigen Bielefelders am 27.02.2025, zu durchsuchen. Polizeibeamte unterstützten die Maßnahmen im Rahmen der Amtshilfe. Die Hunde wurden vorgefunden und durch das Ordnungsamt in Obhut genommen.

Weiterhin wurde festgestellt, dass in der Wohnung zahlreiche Utensilien und Substanzen lagerten, die nach den ersten Einschätzungen der Beamten für die Herstellung von Drogen geeignet waren. Aufgrund der neuen Erkenntnisse wurden die Rauschgiftermittler der Polizei Bielefeld hinzugezogen.

Der 31-Jährige versuchte zwischenzeitlich die Drogen zu vernichten, indem er verschiedene Substanzen mischte und einen Teil des Pulvers auf den Boden schmiss. Weitere Handlungen konnten jedoch durch die Polizisten unterbunden werden.

Es bestätigte sich der Verdacht, dass die beiden Bielefelder in ihrer Wohnung im größeren Umfang Amphetamin hergestellt hatten. Sowohl auf dem Schreibtisch in einem der Zimmer als auch im Keller fanden die Ermittler sogenannte "Drogenküchen".

Zudem entdeckten die Beamten in der Wohnung eine große Menge Cannabis und mehrere Waffen, darunter PTB-Waffen samt Magazin und Munition, einen Elektroschocker, sowie diverse Messer.

Beiden Männern wird der gewerbsmäßige Handel mit Betäubungsmitteln und Waffen vorgeworfen. Es erfolgte die vorläufige Festnahme.

Am Freitag, 28.02.2025 wurden die 31- und 40-jährigen Bielefelder auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Männer.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell