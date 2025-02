POL-ME: Polizei stellt Fahrraddieb - Haan - 2502067

Polizei Mettmann

Am Samstag, 15. Februar 2025, konnte die Polizei einen alkoholisierten 41-Jährigen stellen, der ein augenscheinlich entwendetes Pedelec mit sich führte. Die Beamtinnen und Beamten stellten das hochwertige Rad sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:30 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen Radfahrer auf der Düsseldorfer Straße in Haan. Die Beamtinnen und Beamten stellten in der Atemluft des 41-jährigen Erkrathers Alkoholgeruch fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille (0,34 mg/l), so dass kein Verstoß vorlag. Zur Herkunft des mitgeführten, hochwertigen Pedelecs der Marke "e-FRAMER AG" befragt, gab er an, das Rad im Hinterhof eines leerstehenden Hauses gefunden zu haben.

Die Beamtinnen und Beamten stellten das Fahrrad, dessen Wert auf über 5.000 Euro geschätzt wird, sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise zum rechtmäßigen Besitzer oder zur rechtmäßigen Besitzerin nimmt die Polizei Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

