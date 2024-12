Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 15.12.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Brand Gebäude ++ Sachbeschädigung ++ Führen eines KfZ unter dem Einfluss berauschender Mittel ++ Führen eines KfZ ohne Versicherungsschutz ++ Körperverletzung ++

Neukamperfehn - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 14.12.2024 um 11:35 kam es in der Hauptstraße in Neukamperfehn zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 25-jährige Fahrzeugführer alleinbeteiligt mit seinem PKW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten sowie einer Ortshinweistafel und kam schließlich im wasserführenden Graben zum Stillstand. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch vernehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 1,25 Promille. Aufgrund dieser Tatsache ist eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt worden. Der 25-Jährige muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Leer - Brand Gebäude

Am 14.12.2024 zur Mittagszeit kam es im Osseweg in Leer aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Gebäudebrand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Im Gebäude konnten keine Personen festgestellt werden, sodass glücklicherweise keine Personenschäden zu verzeichnen sind. Am Gebäude selbst entstand nach erster Schätzung ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Emden - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Am 14.12.2024 um 17:39 Uhr entzündete eine bislang unbekannte Person eine Art Feuerwerkskörper und warf diesen in den Verkaufsraum eines Bekleidungsgeschäftes am Neuen Markt in Emden. Dadurch ist ein Sachschaden am Bodenbelag entstanden. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder sonstige Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn - Führen eines KfZ unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 14.12.2024 um 19:35 Uhr führten Polizeibeamte aus Leer in der Rhauderwieke in Rhauderfehn eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 27-jährige Mann, welcher ein E-Scooter im öffentlichen Verkehr führte, unter dem Einfluss berauschender Mittel in Form von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Westoverledingen - Führen eines KfZ ohne Versicherungsschutz

Am 14.12.2024 um 19:42 Uhr führten Polizeibeamte aus Leer eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 70, Leer kommend in Richtung Westoverledingen durch, da der PKW durch fehlende Kennzeichen aufgefallen war. Im Zuge der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Versicherungsschutz des PKW seit wenigen Monaten erloschen war. Zudem ist der PKW bereits entsprechend bei der Zulassungsbehörde außer Betrieb gesetzt worden. Durch die Beamten ist die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt worden. Der 27-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Emden - Körperverletzung

Am 15.12.2024 gegen 00:50 Uhr kommt es auf einer Sportstätte im Osterdieksweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung infolge verbaler Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Dabei schlug der 32-Jährige dem 21-jährigen Opfer mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Dadurch erlitt das Opfer Verletzungen im Gesicht. Er wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Gegen den Täter ist ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

