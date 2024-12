Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 14.12.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Verkehrsunfälle ++ Feuerwerkskörper sichergestellt ++

Rhauderfehn - Gefährdung des Straßenverkehrs

Rhauderfehn - Beamte kontrollierten am Samstagmorgen gegen 03:05 Uhr einen 24-jährigen Rhauderfehner, der mit seinem Fahrzeug in der Rhauderwieke unterwegs war. Aufgefallen war der junge Mann den Beamten, weil er u. a. mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses und verschiedener Fahrauffälligkeiten leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall

Rhauderfehn - Leichte Verletzungen erlitt am Freitagmittag gegen 13:05 Uhr ein 46-jähriger Rhauderfehner bei einem Verkehrsunfall in der Rhauderwieke. Ein ebenfalls 46-jähriger Mann aus Rhauderfehn war mit einem Bus (ohne Fahrgäste) unterwegs und auf den vor ihm verkehrsbedingt stehenden PKW aufgefahren. Der PKW-Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Brinkum/BAB 28 - Verkehrsunfall

Brinkum/BAB 28 - Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitagabend gegen 22:05 Uhr auf der BAB 28 zwischen den Anschlussstellen Filsum und Leer-Ost in Fahrtrichtung Leer. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 22-jährige Frau aus Brinkum mit ihrem PKW auf den Anhänger eines vorausfahrenden Fahrzeuggespanns eines 38-jährigen Mannes aus Leer auf. Der Anhänger war mit etwa 50 Tannenbäumen beladen. Sechs davon fielen durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn. Drei nachfolgende Verkehrsteilnehmer fuhren mit ihren Fahrzeugen über die Bäume, wobei deren PKW beschädigt wurden. Neben der 22-Jährigen erlitten auch der 38-Jährige und seine 14-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste zeitweise eine Vollsperrung eingerichtet werden.

Emden - Feuerwerkskörper sichergestellt

Emden - Am Samstag gegen 02:30 Uhr kontrollierten Beamten am Neuen Markt zwei 17-Jährige aus Emden. Die Jugendlichen sollen zuvor Feuerwerkskörper gezündet haben. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei den 17-Jährigen diverse Feuerwerkskörper fest, durch deren Besitz die Jugendlichen sich möglicherweise strafbar gemacht haben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten die Gegenstände sicher. Die Beamten prüfen eine Beteiligung der Jugendlichen an einer Sachbeschädigung eines Postkastens. Ein solcher war gegen 00:45 Uhr in der Hermann-Löns-Straße durch Feuerwerkskörper beschädigt worden.

