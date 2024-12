POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.12.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.12.2024

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Emden - Räuberische Erpressung im Bereich des Kiosks am Stephansplatz

Am 28.11.2024 kam es in den späten Nachmittagsstunden, gegen 16:30 Uhr, zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer Frau, die mit ihrem Sohn vom Spielplatz in der Innenstadt in Richtung Stephansplatz lief. Das Tatgeschehen ereignete sich hinter dem Kiosk am Stephansplatz. Eine männliche Person forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld von der Frau. Diese konnte mit ihrem Sohn in Richtung Brückstraße flüchten ohne Geld an den Täter auszuhändigen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Computerbetrug am Geldautomaten

Am 11.12.2024 kam es zu zwei Skimming- Fällen an einem Geldautomaten im Bereich des Bahnhofs. Unbekannte Täter manipulierten den Automaten und täuschten hierdurch eine Störung vor. Der Prozessablauf des Gerätes blieb hiervon jedoch weitestgehend unberührt, wodurch eine Eingabe der Geheimzahl erforderlich war. Erst bei der Herausgabe der Bankkarte kam es zu dem Störprozess, wodurch letztlich keine Auszahlung erfolgen konnte. Die Karte wurde nicht an die Geschädigten herausgegeben. Offenbar erlangten die Täter im Anschluss Zugriff auf die zuvor nicht ausgeworfene Bankkarte und konnten durch ein vorheriges Ausspähen der Geheimzahl ungehindert Bargeld abheben. Die Geschädigten stellten die Abbuchungen erst beim späteren Überprüfen des Kontostandes fest.

Die Polizei weist aus dem gegebenen Anlass noch einmal darauf hin, dass beim Verwenden der Bankkarte die Eingabe der Geheimzahl verdeckt durchgeführt werden sollte. Außerdem könnte bei einer vermeintlichen Störung auch eine Manipulation des Geldautomaten vorliegen. Eine Kontaktaufnahme zur verantwortlichen Bank sowie zur Polizei wird empfohlen.

