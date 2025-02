POL-ME: Serie von Autoaufbrüchen: Wieder mehrere BMW-Modelle betroffen - Langenfeld - 2502065

Polizei Mettmann

Serie von Autoaufbrüchen: Wieder mehrere BMW-Modelle betroffen - Langenfeld - 2502065

Wie bereits mehrfach berichtet, ermittelt die Polizei im Kreis Mettmann aktuell in einer Serie von Autoaufbrüchen, die stets nach dem gleichen Modus Operandi ablaufen: In der Nacht verschaffen sich professionelle Täter Zugang zu Autos, darunter insbesondere BMW-Modelle, um daraus fest verbaute Interieur-Teile wie Navigationssysteme, Lenkräder oder Airbags zu entwenden. In den vergangenen Wochen registrierte die Polizei inzwischen mehrere Dutzend Taten - am vergangenen Sonntag (16. Februar 2025) verzeichnete die Polizei in Langenfeld fünf weitere Fälle.

Betroffen waren ein BMW Mini Cooper sowie ein BMW 118d an der Poststraße, ein BMW Mini Cooper am Föhrenweg, ein BMW Mini Countryman am Hugo-Zade-Weg sowie ein BMW 218i an der Straße "Am Alten Broich". In allen Fällen wurden nachts Teile des Armaturenbretts ausgebaut und entwendet.

Bei der zuständigen Kriminalpolizei laufen intensive Ermittlungen, um die Täter zu stellen. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Taten von einer professionell organisierten Bande verübt wurden - mit dem Ziel, die entwendeten Fahrzeugteile im Ausland zu verkaufen.

Ferner hat die Polizei ihre Präsenz in den Nachtstunden erhöht - letztlich kann diese jedoch aufgrund der Vielzahl an potenziellen Tatzielen keine konkrete Überwachung zum Beispiel einzelner Straßenzüge leisten.

Daher rät die Polizei insbesondere die Halterinnen und Halter von BMW-Fahrzeugen zur besonderen Wachsamkeit. Personen, die sich in verdächtiger Art und Weise rund um Autos aufhalten, sollten umgehend der örtlichen Polizeiwache gemeldet werden.

