POL-ME: Zwei Audi Q5 entwendet: Polizei bittet um Hinweise - Langenfeld - 2502062

In der Nacht auf Samstag, 15. Februar 2025, wurden in Langenfeld zwei Audi Q5 gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Freitagabend stellte ein 56-jähriger Langenfelder seinen 7 Jahre alten schwarzen Audi Q5 gegen 22 Uhr in der Nähe der Talstraße in einer Garageneinfahrt ab. Am Samstagmittag bemerkte er gegen 11:25 Uhr, dass das Auto gestohlen worden war.

In derselben Nacht wurde ebenfalls in der Nähe der Talstraße gegen 3:15 Uhr der 8 Jahre alte graue Audi Q5 eines 44-jährigen Langenfelders entwendet. Die Fahrzeughalter alarmierten richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach den Autos einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem positiven Ergebnis.

Wie die Audis gestohlen werden konnten, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Beide Autos mit Mettmanner Kennzeichen (ME) haben jeweils einen geschätzten Wert von 40.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe und den Verbleib der gestohlenen Autos vor. Zwei Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, die Fahrzeuge zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos und Angaben zum aktuellen Standort der gesuchten Autos nimmt die Polizei Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

