POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung - Polizei fahndet nach gewerbsmäßigen Ladendieben - Mettmann - 2502060

Mettmann (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Wuppertal wendet sich die Kreispolizeibehörde Mettmann mit Fotos aus einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zur Identität der dort abgebildeten Personen.

Den zwei auf den Fotos abgebildeten Männern wird vorgeworfen, am 13. September 2023, in einer Filiale einer Drogeriemarktkette an der Talstraße 10 in Mettmann Zahnpasta im Wert von circa 600 Euro gestohlen zu haben.

Die Täter, denen gemeinschaftlich begangener gewerbsmäßiger Diebstahl vorgeworfen wird, wurden bei der Tatausführung durch eine Überwachungskamera gefilmt. Die bisher eingeleiteten Ermittlungen der zuständigen Kriminalpolizei führten leider nicht zur Tatklärung, weshalb sich die Polizei nun mit den Bildern aus der Überwachungskamera an die Öffentlichkeit wendet.

Zu den Dieben liegt folgende Personenbeschreibung vor:

1. Täter

- athletische Figur - schwarze Haare - circa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß - circa 45 Jahre alt - bekleidet mit einer schwarzen Jeans, weißem T-Shirt und grauen Sneaker mit schwarzer Sohle - führte schwarzen Rucksack mit sich

2. Täter

- untersetzt - graue Haare - circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß - circa 55 Jahre alt - bekleidet mit schwarzer Jogginghose, weißes Poloshirt, schwarze Sneaker und schwarzer Kappe von "Polo-Sport" - führte schwarzen Rucksack mit sich

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Männer und kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Die Fahndungsfotos sind im Downloadbereich unseres Presseportals zu dieser Pressemeldung beigefügt oder im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/159634.

