Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Flucht vor Polizeikontrolle; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Brand von Wetterstation

Zum Brand einer akkubetriebenen Wetterstation sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend nach Bronnweiler in die Straße Zum Kreuzle gerufen worden. Kurz vor 19 Uhr hatte der Eigentümer des Hauses, an dem die Station angebracht war, den Brand entdeckt und den Notruf getätigt. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnte der Mann den Brand selbst löschen. Als Ursache kommt ein technischer Defekt an der Anlage in Betracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. (gj)

Reutlingen (RT): Versuchte Flucht bei Polizeikontrolle (Zeugenaufruf)

Gleich mehreren Strafanzeigen, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sieht ein polizeibekannter 20-Jähriger seit Montagnachmittag entgegen. Kurz vor 15 Uhr war der Mann in einem weißen Honda auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs und sollte an der Rot zeigenden Ampel auf Höhe der Gustav-Schwab-Straße von einer Zivilstreife der Verkehrspolizei einer Kontrolle unterzogen werden. Als einer der Beamten, der dem 20-Jährigen aus vorangegangenen Verfahren als Polizist bekannt ist, dazu die Fahrertür des Honda öffnete, beschleunigte der Heranwachsende. Er versuchte, bei hoher Geschwindigkeit über die B 28 (Bantlinstraße) und die Hauffstraße zu flüchten, musste jedoch in der Sackgasse der Schenkendorfstraße stoppen. Dort wurde er von den Einsatzkräften auf den Boden gesprochen und widerstandslos geschlossen. Da bei dem 20-Jährigen deutlicher Marihuana-Geruch wahrnehmbar war und davon im Auto neben verschiedenen Medikamenten wenige Gramm aufgefunden wurden, musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Verkehrspolizei sucht nun Zeugen, die die Flucht des Tatverdächtigen beobachtet haben oder durch die Fahrweise gefährdet wurden. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegengenommen. (mr)

Metzingen (RT): Unfall im Kreuzungsbereich

Am Montagmorgen ist es an der Kreuzung Otto-Schott-/ James-Watt-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer hatte dort gegen 7.40 Uhr die Vorfahrt des Ford EcoSport eines 70-Jährigen missachtet. Durch den anschließenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitt der Autofahrer nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Metzingen (RT): E-Scooter übersehen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Nürtinger Straße hat sich ein Kind leichte Verletzungen zugezogen. Kurz vor 19 Uhr wollte eine 42-Jährige mit einem Opel Mokka von der Nürtinger Straße nach links in die Brühlstraße abbiegen. Nachdem sie zunächst einen entgegenkommenden Linienbus passieren ließ, kollidierte die Opel-Lenkerin jedoch mit einem 13 Jahre alten E-Scooter-Fahrer, der parallel die Straße befuhr. Durch den anschließenden Zusammenprall stürzte der 13-Jährige auf die Fahrbahn. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro. (gj)

Dettingen/Teck (ES): Zu geringer Abstand führt zu Unfall

Ein Sachschaden von rund 15.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der B465 bei Dettingen. Kurz vor 7.30 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit einem Dacia Duster, an dem sich ein Anhänger befand, die Bundesstraße in Richtung Kirchheim. In der Folge dürfe er aufgrund zu geringem Abstands ins Heck eines VW Multivan geprallt sein, den ein 32 Jahre alter Mann lenkte. Verletzt wurde niemand. Der Dacia wurde jedoch so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst abtransportiert werden musste. (gj)

Ostfildern (ES): Hecke angezündet

Zum Brand einer Thuja-Hecke sind die Einsatzkräfte am Montagmittag in den Stadtteil Ruit ausgerückt. Dort war gegen 16.30 Uhr eine Thuja-Hecke in Brand geraten, als ein Anwohner Unkraut mit einem Gasbrenner an der Bordsteinkante abgeflammt hatte. Das Feuer, bei dem auch ein Gartenzaun beschädigt wurde, konnte durch den Einsatz mehrerer Nachbarn gelöscht werden. Die Feuerwehr führte noch Nachlöscharbeiten durch. Der Rettungsdienst war vorsorglich alarmiert worden, verletzte Person waren jedoch nicht zu verzeichnen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (tr)

Nürtingen (ES): Krimineller in Kindergarten unterwegs

Ein Krimineller hat in den vergangenen Tagen einen Kindergarten in der Straße Auf der Insel in Zizishausen heimgesucht. Der Unbekannte drang in der Zeit zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, in das Gebäude ein und durchwühlte auf der Suche nach Stehlenswertem mehrere Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß er dabei auf etwas Bargeld, dass er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Unfall beim Einparken

Ein missglücktes Parkmanöver hat am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall im Wohngebiet Schafhof geführt. Gegen 15.10 Uhr wollte eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes im Wieselweg in eine Parklücke fahren. Dabei fuhr sie geradeaus eine Böschung hinunter, wobei der Wagen die Fassade einer dortigen Grundschule sowie einen Baum beschädigte. Am Mercedes, der später abgeschleppt werden musste, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Den Fremdschaden schätzt die Polizei auf circa 5.000 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Auseinandersetzung auf Spielplatz (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Albstadt seit Sonntagnachmittag gegen mehrere Personen nach einer Auseinandersetzung auf einem Spielplatz in der Johannesstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen war dort gegen 15.30 Uhr ein 21-Jähriger mit einer sechs bis sieben köpfigen Personengruppe wegen der Benutzung von Spielgeräten in Streit geraten. Der zunächst verbal ausgetragene Streit mündete im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung, infolgedessen der 21 Jahre alte Mann sowie ein 13-Jähriger durch Schläge leichte Verletzungen erlitten. Hierbei sollen auch Schlagstöcke eingesetzt worden sein. Die beiden Verletzten wurden zur Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Einige der Beteiligten konnten bereits ermittelt werden. Das Polizeirevier Albstadt bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu Beteiligten machen können, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell