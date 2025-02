Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahlsdelikt; Verkehrsunfall; Brände; Trunkenheitsfahrt

E-Scooter gestohlen (Zeugenaufruf)

Nach einem Elektroroller der Marke Evergross RCB mit dem Versicherungskennzeichen ODE 822 fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Der Roller im Wert von mehreren hundert Euro war in der Georg-Elser-Straße verschlossen in einem Carport abgestellt gewesen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge wurde er dort am Montagmorgen, gegen 2.30 Uhr, von einem Unbekannten gestohlen. Der Kriminelle, der bei seinem Treiben beobachtet wurde, wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben. Er war dunkel gekleidet, hatte einen Vollbart und trug eine schwarze Wollmütze. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (cw)

Wendlingen (ES): Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Am Montagmorgen sind in Wendlingen an der Einmündung Heinrich-Otto-Straße/ Schäferhauser Straße zwei Pkw zusammengestoßen, wobei beide Fahrzeuglenker leichte Verletzungen davongetragen haben. Gegen 5.50 Uhr befuhr ein 78-jähriger Opelfahrer die Schäferhauser Straße in Richtung Oberboihingen und missachtete an der Einmündung zur Heinrich-Otto-Straße die Vorfahrt einer 41-jährigen BMW-Lenkerin. Diese kam von der Heinrich-Otto-Straße und wollte ihrerseits vorfahrtsberechtigt nach links abbiegen, um im weiteren Verlauf über den Zubringer auf die Stuttgarter Straße (L1200) einfahren zu können. Durch die Kollision war sowohl der Opel Zafira als auch der BMW 525i nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Während die 41-jährige BMW-Lenkerin vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht wurde, konnte der 78-Jährige nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wieder entlassen werden. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten über mehrere Stunden teilweise gesperrt werden, es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. (tr)

Nürtingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Auf der K 1243 (Tiefenbachstraße) ist am Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr, ein Fahrzeug in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnte der in Vollbrand stehende Chevrolet rasch abgelöscht werden, wofür eine kurzzeitige Vollsperrung der Kreisstraße erforderlich war. Anschließend musste der Oldtimer abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Tübingen (TÜ): Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Durch seine Fahrweise ist ein Lkw-Fahrer am Montagmorgen auf der B27 aufgefallen. Zeugen alarmierten gegen 9.30 Uhr die Polizei, nachdem sie einen Lkw auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen in starken Schlangenlinien fahren gesehen hatten. In der Stuttgarter Straße konnte der Lkw Actros wenig später von den Polizeibeamten angehalten werden. Schon beim Aussteigen konnte bei dem 46 Jahre alten Fahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro erhoben. (cw)

Mössingen (TÜ): Brand eines Mülleimers

Aufgrund eines brennenden Mülleimers sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Samstagnachmittag in die Karl-Jaggy-Straße ausgerückt. Gegen 16.15 Uhr hatten Zeugen den brennenden Behälter beim Jakob-Stotz-Platz entdeckt und den Notruf getätigt. Noch bevor die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und fünf Wehrleuten eintraf, hatten Passanten den Brand bereits gelöscht. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ebenfalls ist die Brandursache unklar. (gj)

