Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bekannten durch Schläge und Tritte schwer verletzt - Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen (Zeugenaufruf) - Wendlingen

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Verdacht, am Sonntagnachmittag (09.02.2025) im Zuge einer Auseinandersetzung in Wendlingen einen 66-jährigen Bekannten schwer verletzt zu haben, ist ein 36 Jahre alter Mann kurz nach der Tat von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der Verdächtige befindet sich wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeit vorliegenden kriminalpolizeilichen Ermittlungsergebnissen zufolge trafen die beiden Männer, die beide eine örtliche Unterkunft für Geflüchtete bewohnen, gegen 17.40 Uhr in einer Bahnhofsunterführung aufeinander. Im Zuge der folgenden körperlichen Auseinandersetzung soll der 36-Jährige sein Gegenüber durch Schläge und Tritte, unter anderem gegen den Kopf, schwer verletzt haben. Der 66-Jährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der Tatverdächtige, der zunächst geflüchtet war, meldete sich wenige Minuten später über Notruf bei der Polizei. Er konnte daraufhin von einer Streifenwagenbesatzung beim Rathaus angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 36-Jährige, der nach derzeitigem Kenntnisstand bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der aus dem Gazastreifen stammende und wegen Körperverletzungsdelikten polizeibekannte Beschuldigte am Montagnachmittag (10.02.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Auslöser der Auseinandersetzung dauern an. Zeugen, die diese beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. In diesem Zusammenhang werden insbesondere mehrere Kinder gesucht, die die Auseinandersetzung in der Bahnhofsunterführung bemerkt haben dürften.

