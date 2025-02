Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vollsperrung und Verkehrsbehinderungen auf B 10 bei Plochingen

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): B 10 nach Reifenplatzer und Verkehrsunfall voll gesperrt

Drei abgeschleppte Fahrzeuge, ein Gesamtschaden in Höhe von circa 22.000 Euro sowie eine zeitweise Vollsperrung der B 10 sind die Folgen eines Reifenplatzers sowie eines Verkehrsunfalls mit mehreren Beteiligten am Montagnachmittag. Gegen 15.10 Uhr war ein 23 Jahre alter Mann mit einem Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Reichenbach platzte der rechte Vorderreifen des Wagens, wobei sich die komplette Lauffläche löste. Ein 52-jähriger Lkw-Lenker erkannte die Situation und stoppte seinen Laster daher auf dem rechten Fahrstreifen. Ein auf der linken Spur fahrender 35-Jähriger bremste seinen Mercedes ebenfalls bis zum Stillstand ab. Zuvor hatte er ein gelöstes Reifenteil überfahren und kurzzeitig mitgeschleift. Eine ihm nachfolgende, gleichaltrige VW Golf-Fahrerin konnte auf der linken Spur noch rechtzeitig anhalten. Zu spät erkannte allerdings ein VW-Lenker im Alter von 27 Jahren die Situation. Beim Versuch, zwischen dem Golf und dem Laster hindurchzufahren, stieß er mit den stehenden Fahrzeugen zusammen, wodurch der Golf noch auf den Mercedes davor geschoben wurde. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Der Mercedes mit dem geplatzten Reifen sowie beide VW mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine zeitweise Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Göppingen der B 10 erforderlich, was zu erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr führte. Der nachfolgende Verkehr wurde dazu am Plochinger Dreieck auf die B 313 abgeleitet. Später konnte er einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 17.15 Uhr war die Bundesstraße wieder frei befahrbar. (mr)

