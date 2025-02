Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Mettmann - Monheim am Rein - 2502

Mettmann (ots)

In der Zeit von Dienstag, 11. Februar 2025, gegen 13 Uhr, bis Donnerstag, 13. Februar 2025, gegen 10:20 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Vereinsheim am Benninghofer Weg in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Ob oder was entwendet wurde, steht noch nicht fest. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag, 13. Februar 2025, sind zwei noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17 und 18:50 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Humboldtstraße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Im Tatzeitraum wurden zwei nicht näher beschriebene Personen beobachtet, die über einen Gartenzaun in Richtung Humboldtstraße flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

