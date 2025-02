Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub auf zwei Taxifahrer: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - Velbert - 2502063

Mettmann (ots)

In der Nacht auf Samstag, 15. Februar 2025, versuchte ein noch unbekannter Mann zwei Taxifahrer in Velbert auszurauben. Der Täter flüchtete und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 4:25 Uhr öffnete ein unbekannter Mann die rechte Tür des Taxis eines 57-jährigen Velberts am Taxistand an der Poststraße in Höhe der Hausnummer 17. Der Täter forderte ihn unmittelbar dazu auf, ihm seine Geldbörse zu geben. Als der Taxifahrer der Aufforderung nicht nachkam, ging der Unbekannte zu einem weiteren Taxi. Diesmal verlangte er von dem 63-jährigen Taxifahrer unter Vorhalt eines Messers Geld. Als dieser nicht reagierte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Thomasstraße.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem Täter verlief leider ergebnislos. Er wird beschrieben als:

- männlich - ungefähr 1,80 Meter groß - mit schlanker Figur - trug eine dunkle Kapuzenjacke, weiße Jogginghose, weiße Sneaker und hatte ein vermummtes Gesicht - spricht akzentfreies Deutsch

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich jederzeit bei der Polizei Velbert unter 02051 946-6110 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell