POL-MK: Start der Motorradsaison: Präventionskontrollen der Polizei

Balve (ots)

Die Motorradsaison startet! 2024 starben neun Biker auf den Straßen des Märkischen Kreises. Die Polizei weist auf Gefahren hin, die dieses schöne Hobby mit sich bringt. Aus diesem Grund führt die polizeiliche Verkehrsunfallprävention am kommenden Sonntag (6. April) präventive Kontrollen im Bereich Balve-Volkringhausen durch. Ziel ist es, mit den Bikern ins Gespräch zu kommen und zum Bespiel auf die Wichtigkeit schützender Motorradkleidung, der technischen Überprüfung des Motorrads nach der Winterpause und der Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings zu Saisonbeginn hinzuweisen. Wichtig ist natürlich insbesondere auch, sich an die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten, denn Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen bei schweren Verkehrsunfällen. "Mit Verstand statt riskant", lautet hier die Devise.

Unterstützt wird die Polizei bei ihrer Aktion vom DRK Balve, die vor Ort in Gesprächen, Präsentationen und kleinen Übungen Wissenswertes rund um das Thema "Erste Hilfe am Unfallort" vermitteln, zum Beispiel über das "Ob und Wie" einer Helmabnahme bei einem verunglückten Biker.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter laden wir hiermit herzlich ein, der Aktion am kommenden Sonntag, 6. April 2025, um 12 Uhr, beizuwohnen. Um kurze schriftliche Anmeldung per E-Mail an pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de wird gebeten. (dill)

