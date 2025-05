Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Polizei warnt aktuell vor Schockanrufen im Lahn-Dill-Kreis+

Dillenburg (ots)

Lahn-Dill-Kreis: Polizei warnt aktuell vor Schockanrufen im Lahn-Dill-Kreis

Die Kriminalpolizei im Lahn-Dill-Kreis warnt vor Schockanrufern. Im Laufe dieses Donnerstags (15.05.2025) kam und kommt es im Landkreis zu mehreren Anrufen durch Betrüger. Die Anrufer geben sich dabei als Polizisten aus und tischen den angerufenen Personen eine erfundene Geschichte über Einbrüche in der Nachbarschaft auf. Teile der Einbrecherbande seien bereits festgenommen. Bei den Festgenommenen sei jedoch ein Zettel mit der Anschrift der angerufenen Person gefunden worden. Um bei einem drohenden Einbruch nicht sämtliche Wertgegenstände zu verlieren, sollen diese an einen angeblichen Polizisten übergeben werden. Sollten Sie Anrufe dieser Art erhalten, beenden Sie die Gespräche und lassen Sie sich nicht verunsichern oder unter Druck setzen. Durch die echte Polizei werden telefonisch keine Fragen zu Vermögensverhältnissen gestellt oder Wertsachen vorübergehend sichergestellt. Versichern Sie sich, dass Sie wirklich mit einem Polizisten sprechen, in dem Sie ihre örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf 110 kontaktieren. Stellen Sie zuvor sicher, dass Sie das Gespräch mit dem Anrufer auch wirklich beendet und den Hörer aufgelegt haben. Übergeben oder hinterlegen Sie niemals Geld an oder für Unbekannte. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Außerdem empfiehlt die Polizei innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell