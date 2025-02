HZA-AC: Aachener Zoll stellt Drogen im Wert von 29.000 Euro sicher

Hauptzollamt Aachen

Beschäftigte des Hauptzollamts Aachen kontrollierten in der vergangenen Woche ein aus den Niederlanden kommendes Fahrzeug in Wassenberg-Rothenberg und fanden knapp 2900 Gramm Amphetamin. Nachdem sie den im Auto sitzenden Fahrer aufgefordert hatten, die Hände aus der Jackentasche zu nehmen, fuhr dieser mit hoher Geschwindigkeit los und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht in Richtung Wassenberg/Heinsberg zu entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den PKW schließlich stoppen. Auf Ansprache stieg der junge Mann aus dem PKW aus. Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten in seiner Jackentasche 1.840 Euro Bargeld und zwei Smartphones. Die Zöllnerinnen und Zöllner vermuteten, dass der 24-jährige Niederländer bei der Verfolgungsjagd Drogen aus dem Fenster geworfen hatte und suchten die Fluchtstrecke ab. Nahe einem Kreisverkehr wurden sie fündig - neben dem Fahrbahnrand im Grünstreifen lagen drei Pakete mit einer weißen Substanz. Der vor Ort durchgeführte Drugwipe-Test ergab, dass es sich hierbei um Amphetamin mit einem Gesamtgewicht von 2.880 Gramm handelte. Der durchschnittliche Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei ca. 29.000 Euro. Die Beamten nahmen den Beschuldigten vorläufig fest. Sie eröffneten gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und stellten die Drogen, das Bargeld und die beiden Smartphones sicher. Das Zollfahndungsamt Essen führt die weiteren Ermittlungen.

