Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jugendliche Mopedfahrer ohne Führerschein

Meiningen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (03.02.2025) stoppten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zwei Mopedfahrer auf dem Radweg zwischen Meiningen und Walldorf. An den Fahrzeugen befanden sich keine Versicherungskennzeichen und die beiden Simson-Fahrer im Alter von 13 und 15 Jahren waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben. Sie erwartet jetzt eine Anzeige.

