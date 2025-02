Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Edesheim (ots)

Am Sonntag, den 02.02.2025 gegen 17:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Staatsstraße in Edesheim ein.

Dort trafen die Täter zufällig auf den Wohnungsinhaber, welcher sich im Obergeschoss aufhielt. Als sie diesen erblickten, ergriffen sie umgehend die Flucht.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Tätern verlief ergebnislos.

Zur Tatbeute kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Dies ist nun Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau, Telefonnummer 06341-287-0, oder der Polizeiinspektion Edenkoben, Telefonnummer 06323-9550, in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen wir auch per E-Mail unter kilandau.k43@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell