POL-LDK: Radmuttern gelöst + Hitlergruß und verhetzende Beleidigung + Unfallfahrer flüchtet + BMW beschädigt

Haiger-Langenaubach: Radmuttern gelöst

Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt derzeit die Dillenburger Polizei. Zwischen dem 11.05.2025, 11:00 Uhr und dem 12.05.2025, 07:30 Uhr löste offenbar ein Unbekannter alle fünf Radmuttern eines Reifens an einem grauen Dacia. Der Duster parkte in der Straße "Selmbach". Zeugen, denen verdächtige Personen in der Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Niedergirmes: Hitlergruß und verhetzende Beleidigung

Gleich mehrfach fiel ein 53-Jähriger durch volksverhetzende Beleidigungen am Samstag (17.05.2025) im Bereich des Forums und des Busbahnhofs auf. Zwischen 17:45 Uhr und 18:25 Uhr zeigte er den Hitlergruß und rief verhetzende Beleidigungen, so dass die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Sie stellten die Personalien fest und erteilten dem in Wetzlar wohnenden 53-Jährigen einen Platzverweis. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und verhetzenden Beleidigungen zu.

Wetzlar-Niedergirmes: Unfallfahrer flüchtet

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem VW kosten, den ein Unbekannter am Samstag (17.05.2025) verursachte. Zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr stieß er vermutlich beim Ausparken gegen die Beifahrerseite des auf dem Bauhaus-Parkplatz in der Philipstraße abgestellten blauen Golf Plus. Im Anschluss flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Braunfels: BMW beschädigt

Am 12.05.2025 touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren einen im Felsenkellerweg in Höhe der Hausnummer 8 geparkten BMW an der linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den 3.000 Euro teuren Schaden an dem schwarzen i4 zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Wer hat den Unfall zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr mitbekommen und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der der Telefonnummer (06441) 918-0 in Verbindung zu setzen.

