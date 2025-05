Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Brand ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Brand in der Aschaffenburger Straße in Walldorf rief am Mittwochnachmittag (14.5.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 16.30 Uhr alarmierten mehrere Zeugen die Polizei und meldeten den Brand beim dortigen Badesee. Wie sich am Einsatzort herausstellte, brannten im Bereich des Besucherparkplatzes, angrenzend zur Aschaffenburger Straße und der Bundesstraße 44, mehrere Bäume und Büsche. Die Feuerwehr Walldorf konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Wie es zum Brand kam und wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Löscharbeiten kam es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße 44 zwischen Mörfelden-Walldorf und Zeppelinheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell