Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Drei Verletzte nach Fahrfehler ++ Seevetal/Fleestedt - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen ++ Buchholz - Auf Felge gefahren

Winsen (ots)

Drei Verletzte nach Fahrfehler

Eine 76-jährige Frau hat am Sonntag, 1.6.2025, einen Verkehrsunfall auf der Max-Planck-Straße verursacht. Die Frau fuhr gegen 13:25 Uhr mit ihrem PKW von einem unbefestigten Parkplatz an die Einmündung zur Straße. Beim Durchfahren eines tiefen Schlagloches gab sie versehentlich Gas und fuhr in die Seite des Pkw eines 44-jährigen Mannes, der gerade die Einmündung passieren wollte. Der 44-Jährige und zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt.

Seevetal/Fleestedt - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

In der Winsener Landstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag, 1.6.2025, mehrere hintereinander geparkte Fahrzeuge beschädigt. An mindestens sieben auf einem Parkstreifen abgestellten Pkw haben die Täter den Lack zerkratzt. Die Tatzeit liegt zwischen 23:00 Uhr und 9:30 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

Buchholz - Auf kaputter Felge gefahren

Ein 52-jähriger Mann hat in der Nacht zum 29.05.2025 die Polizei auf dem Plan gerufen. Gegen kurz nach Mitternacht meldeten Zeugen einen Verkehrsunfall in der Kirchenstraße. Demnach war der Fahrer eines Geländewagens in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und auf zwei große Findlinge geprallt. Nach dem Unfall wendete der Fahrer und fuhr in Richtung Holm-Seppensen weiter. Zeugen hatten an einer Ampel neben dem Wagen gehalten und den Fahrer auf den platten Reifen am rechten Vorderrad hingewiesen. Der Mann fuhr jedoch unbeeindruckt weiter. In der Folge löste sich der Reifen von der blockierten Felge, wodurch über weite Strecken der Fahrt Funken unter dem Wagen hervorsprühten. Erst ist in Holm-Seppensen hielt der Mann dann an. Die Alufelge war zu diesem Zeitpunkt bereits zu einem Drittel heruntergeschliffen.

Beamte machten mit dem Mann einen Atemalkoholtest. Hierbei erreichte er einen Wert von über 1,7 Promille. Zudem zeigte ein Drogentest eine Beeinflussung durch Kokain an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Das Fahrzeug, dass zudem nicht versichert war, wurde abgeschleppt. Gegen den 52-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

