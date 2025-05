Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (474) Tödlicher Verkehrsunfall im Bereich Hersbruck - Zeugen gesucht

Hersbruck (ots)

Wie mit Meldung 472 berichtete, ereignete sich am Montag (05.05.2025) im Bereich Hersbruck (Lkrs. Nürnberger Land) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 77-jähriger Mann verstarb. Die Polizeiinspektion Hersbruck sucht einen Pkw Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt im Bereich der Unfallstelle unterwegs war.

Der Fahrer eines VW Golf befuhr gegen 15:10 Uhr die B 14 von Reichenschwand kommend in Richtung Happurg. Auf Höhe der Ostbahnstraße geriet der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Opel Cascada.

Der Opel schleuderte durch den Zusammenstoß in den angrenzenden Straßengraben. Der 68-jährige Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit mittelschweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des VW wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlag, trotz unmittelbar eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Hersbruck führten eine Unfallaufnahme durch. In diesem Zusammenhang suchen sie nun einen Pkw-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt vor dem genannten Opel Cascada gefahren und der dem mutmaßlichen Unfallverursacher ebenfalls entgegengekommen sein soll.

Zeugenaussagen zu Folge befuhr der mutmaßliche Unfallverursacher mit einem grauen VW Golf die B 14 aus Reichenschwand kommend in Richtung Happurg. Aus bislang unbekannter Ursache lenkte er hier auf die linke, entgegengesetzte Fahrspur. Noch bevor es zu dem Zusammenstoß mit dem Opel Cascada kam, fuhr nach Aussage einer Zeugin noch ein weiterer Pkw vor dem Opel Cascada auf der B 14 in Richtung Reichenschwand. Dieser Pkw konnte an dem nach links ziehenden VW Golf noch unbeschadet vorbei fahren.

Die Beamten suchen den Fahrer bzw. die Insassen dieses Fahrzeugs als wichtige Zeugen. Bei dem Pkw soll es sich um einen hellen Kombi (Marke unbekannt) handeln. Am Steuer soll ein Mann, auf dem Beifahrersitz eine Frau gesessen haben. Zudem befand sich ein Kleinkind auf der Rücksitzbank.

Die Insassen des beschriebenen Fahrzeugs werden gebeten, sich dringend bei der Polizeiinspektion Hersbruck unter der Rufnummer 09151 8690-0 zu melden.

