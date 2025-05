POL-MFR: (472) Schwerer Verkehrsunfall im Bereich Hersbruck - eine Person verstorben

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldungen 444 und 453 berichtet, ereignete sich am vergangenen Mittwoch (30.04.2025) ein Tötungsdelikt in der Nürnberger Südstadt. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 15-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Anwohner eines ...

mehr