LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Mann-Straße und entwendeten unter anderem Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Eurobetrages. Zudem wurde Sachschaden an der Wohnungseingangstür verursacht. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.15 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: ...

mehr