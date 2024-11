Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall im Kreuzungsbereich

Fulda. Eine 51-jährige VW-Fahrerin und ein 38-jähriger Fiat-Fahrer, beide aus Fulda, wurden bei einem Unfall am Mittwoch (13.11.) leicht verletzt. Der Fiat-Fahrer befuhr gegen 18.35 Uhr in Fulda die Sickelser Straße aus Richtung Fulda-Galerie kommend in Fahrtrichtung Fulda und bog nach links auf die Bardostraße ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit der VW-Fahrerin, welche die Bardostraße aus Richtung Horas kommend in Fahrtrichtung Fulda befuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Mittwoch (13.11.), in der Zeit von 10 Uhr bis 18.30 Uhr, parkte ein Rotenburger Fahrzeugführer seinen BMW ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Zu diesem Zeitpunkt parkte ebenfalls ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hinter ihm. Als der Fahrzeugführer wieder zurück zu seinem Pkw kam, bemerkte er einen Schaden an seiner hinteren Stoßstange. Vermutlich hatte der hinter ihm parkende Pkw-Fahrer beim Ausfahren mit seiner vorderen rechten Stoßstange die hintere Stoßstange des BMW linksseitig beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

77-jährige Fußgängerin leicht verletzt

Bebra. Eine BMW-Fahrerin aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck befuhr am Mittwoch (13.11.), gegen 12 Uhr, den Parkplatz eines Marktes in der Bahnhofstraße. Beim Befahren des Parkplatzes kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einer 77-jährigen Fußgängerin aus Bebra, welche sich auf dem Parkplatz befand. Die Fußgängerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

