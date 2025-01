Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver - Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen?

Würselen (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der L223 am 11.01.2025 ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich eine Frau an jenem Samstagabend gegen 21:25 Uhr mit ihrem Fahrzeug dem Kreuzungsbereich L 223/ Broicher Straße (aus Richtung Elchenrather Weg) genähert, als ihr ein Wagen entgegenkam. Dieses Fahrzeug hatte offenbar versucht, mehrere andere Autos, die in Richtung Elchenrather Weg unterwegs waren, zu überholen. Dabei geriet der Wagen des Unbekannten auf der glatten Straße ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und rutschte schließlich in den Wagen der Frau hinein. Der unbekannte Autofahrer flüchtete anschließend in Richtung Bardenberg. Die Frau versuchte noch, dem Wagen zu folgen, verlor aber schnell den Sichtkontakt. Erst später alarmierte sie die Polizei. An ihrem Wagen entstanden durch den Zusammenstoß massive Schäden auf der Fahrerseite. Die 64-jährige Frau aus Würselen blieb glücklicherweise unverletzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun insbesondere die Autofahrer/ - innen, die von dem Unfallverursacher überholt worden waren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden: tagsüber unter der Rufnummer 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-95770. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell