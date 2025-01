Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Ermittlungen nach Brandanschlag auf Oldenburger Synagoge - Polizeipräsident Sagehorn erleichtert über Festnahme eines Tatverdächtigen +++

Oldenburg (ots)

Die am Freitag erfolgte Festnahme eines Tatverdächtigen nach dem Brandanschlag auf die Oldenburger Synagoge am 5. April 2024 hat auch bei der Behördenleitung der Polizeidirektion Oldenburg für Aufatmen gesorgt.

Polizeipräsident Andreas Sagehorn erklärte dazu: "Mit großer Erleichterung habe ich die Festnahme eines 27-jährigen Tatverdächtigen zur Kenntnis genommen. Der über allen Maßen sinnlose und hinterhältige Anschlag auf ein jüdisches Gotteshaus hatte im April des vergangenen Jahres bundesweit für Entsetzen gesorgt. Mit der nun erfolgten Festnahme ist mutmaßlich ein wichtiger Schritt zur Aufklärung der Tat erfolgt. Nun gilt es, die Hintergründe der Tat im Rahmen des laufenden Ermittlungsverfahrens weiter zu beleuchten.

Mein besonderer Dank gilt den Bürgerinnen und Bürgern, die den entscheidenden Hinweis zum Tatverdächtigen gegeben haben und auf diese Weise die Aufklärung der Tat voranbringen konnten. Ich spreche aber auch allen beteiligten Ermittlerinnen und Ermittlern meinen Dank und meine Anerkennung für diesen Erfolg aus.", so Sagehorn weiter.

Am vergangenen Mittwoch war der Brandanschlag Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy ungelöst". Bereits kurz nach der Sendung, in der Videoaufnahmen von der Tat sowie dem Täter veröffentlicht worden waren, hatten sich Zeugen bei den Ermittlern gemeldet, die angaben, den Mann wiedererkannt zu haben. Zwei Tage nach der Livesendung konnte der 27-jährige Verdächtige schließlich in Vechta festgenommen werden. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

