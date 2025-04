Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, A5 - Mehrere Beteiligte und Verletzte nach Auffahrunfall

Offenburg (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Dienstagvormittag auf der A5 unweit der Anschlussstelle Lahr zu drei leicht verletzten Personen sowie einem Sachschaden von rund 15.000 Euro geführt. Nach bisherigen Feststellungen prallte eine 55 Jahre alte Mercedes-Lenkerin gegen 11:40 Uhr in das Heck eines in Richtung Karlsruhe vorausfahrenden Mercedes, dessen 24-jährige Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. In der Folge fuhr ein 44-jähriger VW-Fahrer auf die beiden bereits stehenden Fahrzeuge auf. Ein im vorausfahrenden Mercedes mitfahrendes Kleinkind sowie der Lenker des VW und ein darin ebenfalls befindliches Kind wurden mit leichten Verletzungen in ein Offenburger Krankenhaus gebracht. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell