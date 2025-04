POL-OG: Bühl - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Kehl (ots) - Eine unangenehme Begegnung mit einem Reh hatte ein Motorroller-Fahrer am Dienstagabend. Er befuhr gegen 21:20 Uhr die L75 vom Hafen kommend in Richtung Kreisverkehr Vogesenallee, als das Rotwild auf die Fahrbahn lief und mit dem Rollerfahrer kollidierte. Der 60-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Klinikum gebracht. Am Roller entstand Sachschaden von zirka 1.000 Euro. /al ...

