Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250327-1: Zeugensuche nach Einbruch in Geschäft

Kerpen (ots)

Büroräume durchwühlt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Nacht zu Donnerstag (27. März) in eine Bäckereifiliale eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich gegen 2.30 Uhr bei der Polizei. Unbekannte sollen die Glastür sowie das Türschloss eines Geschäfts an der Manheimer Straße beschädigt haben. Alarmierte Polizisten stellten vor Ort fest, dass der oder die Täter einen Büroraum durchwühlt hatten. Die Beamten dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen. (sc)

