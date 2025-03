Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250326-1: Einbrüche in Transporter - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Werkzeug und Maschinen entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montagnachmittag (24. März) und Dienstagmorgen (25. März) Transporter in Pulheim, Bergheim, Hürth und Brühl aufgebrochen und Gegenstände gestohlen haben sollen. Die Ermittler der Kriminalkommissariate 21 und 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Kierberg sollen Täter die hintere Tür von zwei Transportern aufgebohrt und Arbeitsmaschinen entwendet haben. Die Fahrer sollen die Peugeots im Bereich der Straßen "An der Brücke" und Servatiusstraße abgestellt und am nächsten Morgen den Einbruch bemerkt haben. Laut ersten Erkenntnissen brachen Unbekannte Transporter an der Raiffeisenstraße und der Dr.-Kürten-Straße in Hürth auf. Sie sollen in beiden Fällen Werkzeugmaschinen gestohlen haben. In Bergheim sollen Diebe Werkzeuge aus einem Firmenfahrzeug an der Laurentiusstraße entwendet haben. Auch in Pulheim brachen Täter einen Renault an der Straße "Zur alten Wassermühle" auf. Sie sollen Bohrmaschinen aus dem Trafic gestohlen haben.

In allen Fällen nahmen Polizisten die Sachverhalte auf, dokumentierten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell