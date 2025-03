Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250325-3: Zahlreiche Verstöße bei Großkontrolle festgestellt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis gemeinsam mit Kooperationspartnern im Einsatz Bei einer groß angelegten Verkehrskontrolle hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Montagvormittag (24. März) zwischen Kerpen und Frechen zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Mit den Polizistinnen und Polizisten des Rhein-Erft-Kreises waren auch Beamte des Zollamts Köln, Fachleute des TÜV Rheinland, Mitarbeiter des Bundesamtes für Logistik und Mobilität sowie der Kämmereien der Städte Köln und Kerpen im Einsatz. Ziel dieser groß angelegten Aktion war die gezielte Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs. "Durch Fehler im gewerblichen Güterverkehr, beispielsweise bei der Ladungssicherung, kann es zu sehr folgenschweren Verkehrsunfällen kommen. Wir werden als örtlich zuständige Polizei nicht lockerlassen und unsere Großkontrollen fortführen. Durch die Tatsache, dass unsere Maßnahmen von unseren Sicherheitspartnern unterstützt werden, wird die Wirkung der Kontrollen im Sinne der Verkehrssicherheit noch deutlich größer", erklärt Polizeioberrat Christian Rösser in seiner Funktion als Direktionsleiter Verkehr. Im Zeitraum von 7 bis 13 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte auf der Bundesstraße (B) 264 zwischen Kerpen und Frechen zahlreiche Fahrzeuge, die dem gewerblichen Güterverkehr zuzuordnen waren. In zwei Fällen ordneten die Beamten Blutproben an, weil der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bestand. Sie stellten 25 Verstöße wegen mangelnder oder fehlender Ladungssicherung fest. Sie ahndeten in 14 Fällen Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz und in 5 Fällen stellten sie Verstöße bei der Beförderung von Gefahrgut fest. Die zeitgleich durchgeführte Geschwindigkeitsüberwachung mit einem Radargerät ergab 123 Geschwindigkeitsverstöße. Weitere Maßnahmen führten die Kräfte des Bundesamts für Logistik und Mobilität sowie des Zolls in eigener Zuständigkeit durch. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis plant weitere gemeinsame Kontrollen dieser Art. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell