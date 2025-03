Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250325-1: Unfallbeteiligter flüchtete - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Kind wurde leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (24. März) in Kerpen ist ein Kleinkind (3) leicht verletzt worden. Der mindestens 65 Jahre alte Fahrer eines silbernen Fahrzeuges soll nach dem Unfall geflüchtet sein. Der Mann soll eine kräftige Statur und kurze graue Haare gehabt haben. Eine unbekannte Zeugin oder ein Zeuge in einem weißen Kastenwagen soll den Unfall bemerkt und Kontakt mit dem Unfallflüchtigen aufgenommen haben.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Sowohl der flüchtige Unfallbeteiligte, als auch die Fahrerin oder der Fahrer des Kastenwagens werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen soll die 3-Jährige gegen 14 Uhr zusammen mit ihrer Mutter die Zufahrt auf dem Parkplatz an der Kerpener Straße in Höhe Haus Nummer 150 in Richtung der Bushaltestelle an der Kerpener Straße überquert haben. Auf der Zufahrt zum Parkplatz sei der flüchtige Fahrer mit dem Kind zusammengestoßen und habe seine Fahrt in Richtung Kerpener Straße fortgesetzt. Hinter dem Flüchtigen habe sich ein weißer Kastenwagen befunden. Der oder die Fahrerin habe den Unfall offenbar bemerkt und Kontakt mit dem Flüchtigen aufgenommen. Beide seien schließlich weitergefahren. Die Mutter suchte später ein Krankenhaus auf und informierte von dort die Polizei. (rs)

