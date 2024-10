Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 30.10.2024: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Ringstraße, 28.10.2024, 13:45 Uhr

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Ringstraße in Wolfenbüttel eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Renault beim Einparken einen am Straßenrand abgestellten Pkw. Danach flüchtete dieser von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fahrzeugführer wurde dabei beobachtet, wie er anschließend weniger Meter von der Unfallstelle entfernt anhielt, nach Schäden an seinem Fahrzeug guckte und seine Fahrt unvermittelt fortsetzte.

Durch die Zeugin konnte das Kennzeichen nicht vollständig erkannt werden. Sie gab jedoch weiter an, dass der Fahrzeugführer von einem Zeugen auf einem Balkon angesprochen und auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht diesen Zeugen und weitere Personen, die etwas zu dem Unfall sagen können unter 05331/933-0.

