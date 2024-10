Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 29.10.2024: Betrunkene Autofahrerin touchiert geparkten Pkw

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Kleine Breite, 28.10.2024, 13:30 Uhr

Am Montagnachmittag ist es in der Straße "Kleine Breite" in Wolfenbüttel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Eine 48-jährige Fahrerin eines Smart beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Straßenrand abgestellten Renault.

Die Verursacherin setzte ihre Fahrt unvermittelt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Der Unfall konnte durch mehrere Zeugen beobachtet werden, wodurch Beamte der Polizei Wolfenbüttel die Halteranschrift des verursachenden Pkw aufsuchen konnten.

Bei der Befragung der Fahrerin stellte sich schnell heraus, dass sie erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 2,5 Promille.

Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt.

Die Wolfenbüttelerin muss sich nun unter anderem wegen einer Verkehrsunfallflucht und einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

