POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.10.2024.

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel, Kleine Breite, 28.10.2024, 13:30 Uhr Am Montagnachmittag ist es in der Straße "Kleine Breite" in Wolfenbüttel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 48-jährige Fahrerin eines Smart beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am Straßenrand abgestellten ...

mehr