POL-REK: 250325-2: Auto überschlug sich - Fahrer leicht verletzt

Kerpen (ots) - Kind wurde leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (24. März) in Kerpen ist ein Kleinkind (3) leicht verletzt worden. Der mindestens 65 Jahre alte Fahrer eines silbernen Fahrzeuges soll nach dem Unfall geflüchtet sein. Der Mann soll eine kräftige Statur und kurze graue Haare gehabt haben. Eine unbekannte Zeugin oder ein Zeuge in einem ...

mehr