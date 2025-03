POL-ST: Greven, Bronzeglocke von Friedhof gestohlen Zeugen gesucht

Altenberge (ots) - Am Montagabend (10.03.) gegen 19.15 Uhr hat sich auf der B54 in der Ausfahrt Altenberge-Ost ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 37- jähriger Altenberger ist aus Münster kommend die B54 in Altenberge-Ost abgefahren. Dort ist er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrer hat sich hierbei leicht verletzt und wurde ...

mehr