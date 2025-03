Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Polizei stellt drei Fahrräder sicher, Eigentümer gesucht

Die Polizei Steinfurt hat im Rahmen von Ermittlungen drei Fahrräder sichergestellt, die möglicherweise aus einem Diebstahl stammen. Ein Zeuge hatte am Freitagabend (07.03.25) die Polizei auf einen Tatverdächtigen aufmerksam gemacht, der offenbar ein Fahrrad gestohlen hatte. Die Polizei fand bei dem 40-jährigen Mann aus Burgsteinfurt insgesamt drei Räder auf. Diese konnten keinem Eigentümer zugeordnet werden. Es handelt sich um lilafarbenes Damenrad von Simplex, ein schwarzes Bikestar-Rad und ein silberfarbenes Herrenrad von Peugeot. Alle drei Räder sind in keinem neuwertigen Zustand. Die Polizei sucht die rechtmäßigen Besitzer. Diese melden sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

