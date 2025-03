Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250325-4: Zwei Festnahmen nach Schlägerei

Bergheim (ots)

Beteiligter schwer verletzt im Krankenhaus

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagnachmittag (24. März) zwischen drei Männern (23, 34, 42) in Bergheim ist ein Beteiligter (34) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Patienten in ein Krankenhaus. Polizeibeamte nahmen die beiden anderen Männer vorläufig fest.

Laut ersten Informationen meldeten Zeugen gegen 15.30 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den drei Kontrahenten im Bereich des Hubertusplatzes. Sie sollen sich lautstark gestritten haben. Dabei soll der 42-Jährige dem 34-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Nachdem der 34-Jährige zu Boden ging, soll der 42-Jährige gegen den Kopf des Mannes getreten haben.

Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Polizisten nahmen die beiden anderen Beteiligten vorläufig fest. Beide waren deutlich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab Werte von 1,6 Promille (42 Jahre) und knapp über 2,1 Promille (23 Jahre). Ein Drogentest beim 23-Jährigen zeigte zudem ein positives Ergebnis. Ein Arzt entnahm beiden Beschuldigten Blutproben. Beide verfügen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland. Da sich der dringende Tatverdacht gegen den 42-Jährigen im Laufe der Ermittlungen erhärtete, hinterlegte dieser eine Sicherheitsleistung. Mangels Haftgründen entließen die Beamten die beiden Tatverdächtigen nach den erforderlichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen. (rs)

