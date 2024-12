POL-EU: Krad brannte vollständig aus

Euskirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Euskirchen sind fünf Menschen verletzt worden. Der Unfall passierte am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Am Dorfgraben/Landstraße 210. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Sieg-Kreis fuhr auf der Straße Am Dorfgraben in Richtung Landstraße 210. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Münstereifel fuhr auf der Landstraße 210 in Richtung Euskirchen-Kuchenheim. ...

mehr