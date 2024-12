Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Euskirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Euskirchen sind fünf Menschen verletzt worden. Der Unfall passierte am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Am Dorfgraben/Landstraße 210.

Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Rhein-Sieg-Kreis fuhr auf der Straße Am Dorfgraben in Richtung Landstraße 210. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Münstereifel fuhr auf der Landstraße 210 in Richtung Euskirchen-Kuchenheim.

Im Kreuzungsbereich stieß die Pkw-Fahrerin mit dem Lkw zusammen, der Vorfahrt hatte und von rechts kam.

Zur gleichen Zeit musste ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen auf der linken Spur warten.

Der Lkw-Fahrer fuhr erst gegen den wartenden 57-jährigen Pkw-Fahrer.

Der Lkw schleuderte in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit zwei Autos.

Fünf Personen wurden verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Euskirchener Verkehrsunfallaufnahmeteam hat den Unfall aufgenommen und sicherte Spuren.

Die Landstraße 210 war bis zum heutigen Mittwochmorgen um 3 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell