POL-EU: Ein 32-Jähriger wurde festgenommen, weil er per Haftbefehl gesucht wurde

Zülpich-Juntersdorf (ots) - Am Freitag (6. Dezember) brachen Unbekannte in eine freistehende Garage in der Hovener Straße in Zülpich-Juntersdorf ein und entwendeten Autoreifen mit Alufelgen. Um in die Garage zu gelangen, drückten die Unbekannten ein Fenster auf, wodurch dieses aus der Verankerung gerissen wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: ...

