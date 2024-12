POL-EU: Alufelgen gestohlen

Zülpich (ots) - Am Montag (9. Dezember) kam es gegen 3.25 Uhr zu einem Einbruch in einen Imbiss in der Münsterstraße in Zülpich. Die Einbrecher hebelten zunächst die Eingangstüre und anschließend Spielautomaten auf. Es wurde Bargeld aus den Automaten entwendet. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - ...

