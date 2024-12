Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Oldtimer gestohlen

Euskirchen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Euskirchen ein Oldtimer gestohlen. Der BMW 750i in grau war auf einer Parkfläche an der Münstereifeler Straße abgestellt. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

