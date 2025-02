POL-MS: Schwerlastkontrolle auf der A1 - LKW-Fahrer droht hohes Bußgeld

Münster (ots) - Am Donnerstagabend (13.02., 21:39 Uhr) und am Donnerstagnachmittag (13.02., 16:58 Uhr) kam es zu zwei sogenannten "Dooring"-Unfällen, bei denen sich jeweils eine Person leicht verletzt hat. An der Fritz-Pütter-Straße öffnete eine 24-Jährige ihre Autotür in dem Moment, als der 42-jährige Motorradfahrer das Auto passierte. Der Münsteraner konnte ...

mehr