Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250326-3: Autofahrer nach Verkehrsunfall mit Radfahrer geflüchtet

Frechen (ots)

Ermittler suchen Zeugen und Radfahrer

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (21. März) in Frechen ist laut ersten Erkenntnissen ein Autofahrer mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Sowohl der Fahrer des grauen Golfs, als auch der Radfahrer entfernten sich vom Unfallort. Der etwa 17 bis 20 Jahre alte Radfahrer soll einen Rucksack getragen und auf einem dunkelgrünen Mountainbike unterwegs gewesen sein.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen des Unfalls. Der Radfahrer wird gebeten, zwecks Klärung des Unfallhergangs die Sachbearbeitung des Verkehrskommissariats zu kontaktieren. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut Zeugenaussagen soll der Radfahrer gegen 13.25 Uhr auf dem linksseitigen Geh- und Radweg der Lindenstraße in Richtung Dr.-Tusch-Straße gefahren sein. Er habe in der Folge den Freiheitsring auf dem Fahrradstreifen unmittelbar neben dem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr überquert. Zeitgleich habe der Autofahrer den Freiheitsring befahren und sei in den Kreisverkehr Ecke Lindenstraße eingefahren. Auf dem vor dem Kreisverkehr befindlichen Radstreifen sei er mit dem Radfahrer zusammengestoßen, der zu Boden stürzte. Das Fahrrad sei dabei am Vorderreifen stark beschädigt worden, der Radfahrer blieb laut Zeugenaussagen vermutlich unverletzt. Sowohl der Autofahrer, als auch der Radfahrer entfernten sich vom Unfallort. Ein Zeuge meldete den Unfall später der Polizei. Während Hinweise auf den Autofahrer vorliegen, ist der Radfahrer bislang unbekannt. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell